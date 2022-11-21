Первая ракетка Казахстана узнал свое место в обновленном рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выпустила актуальную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На первом месте — испанец Карлос Алькарас, за ним следуют его соотечественник Рафаэль Надаль, а на третью строчку поднялся Каспер Рууд из Норвегии.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик остался на 37-й позиции. Тимофей Скатов потерял четыре строчки и стал 146-м.

В парном рейтинге первое место все так же делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британский теннисист Нил Скупски. Третий — американец Раджив Рам.

Казахстанец Андрей Голубев поднялся на одну позицию и расположился на 47-й отметке. Александр Недовесов остался 53-м. Бублик опустился с 172-го на 173-ю строчку.

Фото: sports.kz



