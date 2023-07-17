Первая ракетка Казахстана узнал позицию в рейтинге ATP после Уимблдона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтингов спортсменов по итогам Уимблдона-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победитель турнира испанец Карлос Алькарас сохранил первое место, а его соперник по финалу серб Новак Джокович остался вторым. Замыкает тройку лидеров российский теннисист Даниил Медведев.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, дошедший на Уимблдоне до 1/8 финала, потерял одну строчку и стал 27-м. Напомним, что в борьбе за выход в полуфинал Бублик уступил россиянину Андрею Рублеву.

Ближайший к топ-100 представитель Казахстана Тимофей Скатов отыграл четыре позиции, заняв 134-е место.

Выигравшие парный титул Уимблдона-2023 британец Нил Скупски и нидерландский теннисист Уэсли Колхоф вновь разделили первое место, третий — американец Остин Крайчек.

Казахстанский теннисист Александр Недовесов сместился вниз на пять позиций — 53-й, Андрей Голубев поднялся на шесть строк и стал 82-м.

Между тем, казахстанка Елена Рыбакина останется в тройке лучших теннисисток мира по итогам Уимблдона-2023. Перед турниром Рыбакина занимала третье место в рейтинге WTA, однако она могла опуститься на четвертую строчку — это случилось бы в случае победы туниски Онс Жабер (6-е место) над чешкой Маркетой Вондроушовой (42-е место) в финале.

Победительницей же в итоге стала Вондроушова, и чешская теннисистка «помогла» Рыбакиной удержаться в тройке. На Уимблдоне-2023 Елена Рыбакина дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Онс Жабер — 7:6, 4:6, 1:6.