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    Первая ракетка Казахстана узнал позицию в рейтинге ATP после Уимблдона

    17 Июля 2023, 09:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтингов спортсменов по итогам Уимблдона-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победитель турнира испанец Карлос Алькарас сохранил первое место, а его соперник по финалу серб Новак Джокович остался вторым. Замыкает тройку лидеров российский теннисист Даниил Медведев.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, дошедший на Уимблдоне до 1/8 финала, потерял одну строчку и стал 27-м. Напомним, что в борьбе за выход в полуфинал Бублик уступил россиянину Андрею Рублеву.

    Ближайший к топ-100 представитель Казахстана Тимофей Скатов отыграл четыре позиции, заняв 134-е место.

    Выигравшие парный титул Уимблдона-2023 британец Нил Скупски и нидерландский теннисист Уэсли Колхоф вновь разделили первое место, третий — американец Остин Крайчек.

    Казахстанский теннисист Александр Недовесов сместился вниз на пять позиций — 53-й, Андрей Голубев поднялся на шесть строк и стал 82-м.

    Между тем, казахстанка Елена Рыбакина останется в тройке лучших теннисисток мира по итогам Уимблдона-2023. Перед турниром Рыбакина занимала третье место в рейтинге WTA, однако она могла опуститься на четвертую строчку — это случилось бы в случае победы туниски Онс Жабер (6-е место) над чешкой Маркетой Вондроушовой (42-е место) в финале.

    Победительницей же в итоге стала Вондроушова, и чешская теннисистка «помогла» Рыбакиной удержаться в тройке. На Уимблдоне-2023 Елена Рыбакина дошла до четвертьфинала, где потерпела поражение от Онс Жабер — 7:6, 4:6, 1:6.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Теннис Рыбакина Елена
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