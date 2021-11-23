Первая ракетка Казахстана стал лидером сезона по подачам навылет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в 2021 году выполнил наибольшее количество подач навылет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Бублик в минувшем сезоне за 62 матча «наколотил» 840 эйсов, удерживая за собой мировое лидерство.

Он опережает немца Александра Зверева (749 в 74 матчах) и американца Рейлли Опелку (737 в 43 матчах).

Замыкает квартет лидеров еще один американец - Джон Изнер, на счету у которого 701 эйс в 34 играх.