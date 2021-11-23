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    22:02, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана стал лидером сезона по подачам навылет

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик в 2021 году выполнил наибольшее количество подач навылет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Бублик в минувшем сезоне за 62 матча «наколотил» 840 эйсов, удерживая за собой мировое лидерство.

    Он опережает немца Александра Зверева (749 в 74 матчах) и американца Рейлли Опелку (737 в 43 матчах).

    Замыкает квартет лидеров еще один американец - Джон Изнер, на счету у которого 701 эйс в 34 играх.


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