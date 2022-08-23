Первая ракетка Казахстана сдал позиции в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранил Даниил Медведев из России, за ним располагаются немецкий спортсмен Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль.

Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик потерял пять строк и занял 47-е место.

В парном разряде лидирует британец Джо Сэлисбери, второй - американец Раджив Рам, на третью позицию вышел соотечественник первого номера Нил Скупски.

Казахстанец Андрей Голубев отыграл одну строчку и стал 46-м. Александр Недовесов изменил положение с 54-й на 57-ю позицию. Бублик поднялся на одну отметку и теперь располагается на 198-м месте.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию еженедельных рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах. Согласно этому рейтингу, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 25-й позиции. Юлия Путинцева потеряла одну строчку и стала 39-й.

В парном рейтинге Анна Данилина отыграла одну позицию — 20-я, Рыбакина откатилась на 17 строк, заняв 107-е место.













Фото: atptour.com