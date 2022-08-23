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    18:07, 22 Август 2022 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана сдал позиции в рейтинге ATP

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохранил Даниил Медведев из России, за ним располагаются немецкий спортсмен Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль.

    Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик потерял пять строк и занял 47-е место.

    В парном разряде лидирует британец Джо Сэлисбери, второй - американец Раджив Рам, на третью позицию вышел соотечественник первого номера Нил Скупски.

    Казахстанец Андрей Голубев отыграл одну строчку и стал 46-м. Александр Недовесов изменил положение с 54-й на 57-ю позицию. Бублик поднялся на одну отметку и теперь располагается на 198-м месте.

    Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию еженедельных рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах. Согласно этому рейтингу, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 25-й позиции. Юлия Путинцева потеряла одну строчку и стала 39-й.

    В парном рейтинге Анна Данилина отыграла одну позицию — 20-я, Рыбакина откатилась на 17 строк, заняв 107-е место.


    Фото: atptour.com




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