Первая ракетка Казахстана сдал позиции в рейтинге ATP
Звание первой ракетки мира сохранил Даниил Медведев из России, за ним располагаются немецкий спортсмен Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль.
Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик потерял пять строк и занял 47-е место.
В парном разряде лидирует британец Джо Сэлисбери, второй - американец Раджив Рам, на третью позицию вышел соотечественник первого номера Нил Скупски.
Казахстанец Андрей Голубев отыграл одну строчку и стал 46-м. Александр Недовесов изменил положение с 54-й на 57-ю позицию. Бублик поднялся на одну отметку и теперь располагается на 198-м месте.
Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию еженедельных рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах. Согласно этому рейтингу, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на 25-й позиции. Юлия Путинцева потеряла одну строчку и стала 39-й.
В парном рейтинге Анна Данилина отыграла одну позицию — 20-я, Рыбакина откатилась на 17 строк, заняв 107-е место.
Фото: atptour.com