2 Мая 2022 09:41

Первая ракетка Казахстана сдал позиции в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию рейтингов спортсменов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройку лидеров по-прежнему составляют серб Новак Джокович, Даниил Медведев из России и немецкий теннисист Александр Зверев.

Сильнейший из казахстанцев Александр Бублик потерял одну позицию, заняв 32-е место. Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко также откатились на одну строчку, став соответственно 165-м и 170-м.

В парном разряде лидером является британец Джо Сэлисбери, за ним располагаются Раджив Рам из США и хорватский спортсмен Мате Павич.

Андрей Голубев отыграл одну позицию — 25-й. Александр Недовесов остался 60-м. Бублик опустился с 66-го на 68-е место.