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Первая ракетка Казахстана разгромила украинку на старте US Open

1 Сентября 2020 09:16
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Первая ракетка Казахстана разгромила украинку на старте US Open

ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала крупную победу на старте Открытого чемпионата США (US Open), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Занимающая 17-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина в двух сетах обыграла 108-ю ракетку мира из Украины Катарину Завацкую — 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Во втором раунде турнира «Большого шлема» казахстанская теннисистка сыграет с местной спортсменкой Шелби Роджерс (93).


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