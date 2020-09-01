Первая ракетка Казахстана разгромила украинку на старте US Open

ОГАЙО. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала крупную победу на старте Открытого чемпионата США (US Open), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Занимающая 17-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина в двух сетах обыграла 108-ю ракетку мира из Украины Катарину Завацкую — 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 10 минут.

Во втором раунде турнира «Большого шлема» казахстанская теннисистка сыграет с местной спортсменкой Шелби Роджерс (93).