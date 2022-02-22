Первая ракетка Казахстана потерпела неожиданное поражение после возвращения на корт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, на старте соревнований Qatar TotalEnergies Open уступила румынке Жаклин Кристиан, занимающей 71-е место мирового рейтинга — 4:6, 3:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За 1 час 23 минуты матча Елена сделала восемь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Жаклин четырежды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, один раз допустив двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.

Во втором круге турнира в Дохе Кристиан сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.