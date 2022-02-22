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Первая ракетка Казахстана потерпела неожиданное поражение после возвращения на корт
22 Февраля 2022 14:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20-я ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, на старте соревнований Qatar TotalEnergies Open уступила румынке Жаклин Кристиан, занимающей 71-е место мирового рейтинга — 4:6, 3:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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За 1 час 23 минуты матча Елена сделала восемь эйсов, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как Жаклин четырежды подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, один раз допустив двойную ошибку. Счёт личных встреч оппоненток стал равным — 1:1.
Во втором круге турнира в Дохе Кристиан сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
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