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    Первая ракетка Казахстана поднялся в рейтинге ATР

    31 Октября 2022, 15:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована актуальная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохранил испанец Карлос Алькарас, на втором месте — его соотечественник Рафаэль Надаль, на третью строчку поднялся россиянин Даниил Медведев.

    Представитель Казахстана Александр Бублик поднялся на две позиции, став 36-м. Ближайший из казахстанцев к топ-100 Тимофей Скатов отыграл пять строк и занял 141-е место.

    В парном разряде тройка лидеров не претерпела изменений: Раджив Рам (США), Джо Сэлисбери, Нил Скупски (оба — Великобритания).

    Казахстанец Андрей Голубев стал выше на три позиции — 52-й, Александр Недовесов — 57-й (+6), Бублик остался 169-м.


    Фото: sports.kz


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