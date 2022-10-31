Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Первая ракетка Казахстана поднялся в рейтинге ATР

31 Октября 2022, 15:49
Первая ракетка Казахстана поднялся в рейтинге ATР
31 Октября 2022, 15:49

Первая ракетка Казахстана поднялся в рейтинге ATР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована актуальная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохранил испанец Карлос Алькарас, на втором месте — его соотечественник Рафаэль Надаль, на третью строчку поднялся россиянин Даниил Медведев.

Представитель Казахстана Александр Бублик поднялся на две позиции, став 36-м. Ближайший из казахстанцев к топ-100 Тимофей Скатов отыграл пять строк и занял 141-е место.

В парном разряде тройка лидеров не претерпела изменений: Раджив Рам (США), Джо Сэлисбери, Нил Скупски (оба — Великобритания).

Казахстанец Андрей Голубев стал выше на три позиции — 52-й, Александр Недовесов — 57-й (+6), Бублик остался 169-м.


Фото: sports.kz


Новости по теме
Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
Елена Рыбакина – в восьмерке главных фаворитов Australian Open-2023
Читайте также
Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
Елена Рыбакина – в восьмерке главных фаворитов Australian Open-2023
Учитывать особенности детского организма при тренировках призывают депутаты
Жанибека Алимханулы отстранили от боев после первой защиты титула
За 2,4 млн долларов на аукционе продан мяч, которым Диего Марадона забил «гол столетия»
Казахстанский спортсмен Жалгас Жумагулов проведет свой шестой бой в UFC
Сборная Казахстана по футболу проиграла на выезде Узбекистану
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору