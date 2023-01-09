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    Первая ракетка Казахстана поднялся на одну позицию в обновленном рейтинге ATP

    9 Января 2023, 10:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опубликована актуальная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сильнейшим в мире мастером большой ракетки остается Карлос Алькарас из Испании, второе место – у его соотечественника Рафаэля Надаля, третий – норвежец Каспер Рууд.

    Представитель Казахстана Александр Бублик поднялся на одну позицию и стал 36-м. Тимофей Скатов сместился вниз на две строчки, став 144-м, Михаил Кукушкин опустился на семь отметок и приблизился к вылету из топ-200 – 195-й.

    В парном разряде первое место по-прежнему делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски. Третий – американский теннисист Раджив Рам.

    Казахстанец Андрей Голубев, занимавший 47-е место, занял 49-ю позицию, Александр Недовесов откатился на семь строк – 57-й, Бублик также ухудшил положение на две отметки – 172-й.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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