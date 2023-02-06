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    Первая ракетка Казахстана опустился в рейтинге ATP

    6 Февраля 2023, 20:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка сильнейших осталась неизменной: лидирует серб Новак Джокович, за ним располагаются Карлос Алькарас из Испании и греческий спортсмен Стефанос Циципас.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик опустился сразу на 14 позиций и занял 50-е место. Тимофей Скатов отыграл две строчки — 127-й.

    В парном разряде первое место делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски. Третий — американский теннисист Раджив Рам.

    Казахстанец Андрей Голубев поднялся на одну строчку — 47-й, Александр Недовесов откатился на две позиции и расположился на 67-м месте. Бублик и Григорий Ломакин поднялись на две отметки, став соответственно 179-м и 192-м.


    Фото: olympic.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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