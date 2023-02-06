Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Первая ракетка Казахстана опустился в рейтинге ATP

6 Февраля 2023, 20:19
Первая ракетка Казахстана опустился в рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка сильнейших осталась неизменной: лидирует серб Новак Джокович, за ним располагаются Карлос Алькарас из Испании и греческий спортсмен Стефанос Циципас.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик опустился сразу на 14 позиций и занял 50-е место. Тимофей Скатов отыграл две строчки — 127-й.

В парном разряде первое место делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски. Третий — американский теннисист Раджив Рам.

Казахстанец Андрей Голубев поднялся на одну строчку — 47-й, Александр Недовесов откатился на две позиции и расположился на 67-м месте. Бублик и Григорий Ломакин поднялись на две отметки, став соответственно 179-м и 192-м.


Фото: olympic.kz


Новости по теме
Бублик, Голубев и Недовесов не смогли выйти в полуфиналы турниров АТР
СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»
Они пишут историю: Как финалисты готовятся к Гранд-финалу Tartyl Fest
Теги:
Читайте также
Бублик, Голубев и Недовесов не смогли выйти в полуфиналы турниров АТР
Международный турнир по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой пройдет в Усть-Каменогорске
СМИ: Катар намерен купить «Манчестер Юнайтед»
«Барыс» назвал состав на заключительный выезд сезона КХЛ
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-три лидеров третьего этапа «Вуэльты Андалусии»
Они пишут историю: Как финалисты готовятся к Гранд-финалу Tartyl Fest
Шахматистка Бибисара Асаубаева провела мастер-класс в Жанаозене
Закупили 10 тонн макарон: Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр

Лента новостей