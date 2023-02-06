Первая ракетка Казахстана опустился в рейтинге ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка сильнейших осталась неизменной: лидирует серб Новак Джокович, за ним располагаются Карлос Алькарас из Испании и греческий спортсмен Стефанос Циципас.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик опустился сразу на 14 позиций и занял 50-е место. Тимофей Скатов отыграл две строчки — 127-й.

В парном разряде первое место делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британец Нил Скупски. Третий — американский теннисист Раджив Рам.

Казахстанец Андрей Голубев поднялся на одну строчку — 47-й, Александр Недовесов откатился на две позиции и расположился на 67-м месте. Бублик и Григорий Ломакин поднялись на две отметки, став соответственно 179-м и 192-м.

Фото: olympic.kz