Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился во второй круг Уимблдона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26-я ракетка мира, Александр Бублик в стартовом матче Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдон) со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 54-ю ракетку мира, американца Маккензи Макдональда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За 2 часа и 50 минут игрового времени Александр 24 раза подал на вылет и реализовал четыре брейк-пойнта из 11-и (36%).

Следующим соперником казахстанца станет ещё один представитель США Джеффри-Джон Вулф (48 АТР).

Ранее титулованная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (третья ракетка мира) также вышла во второй круг Уимблдона-2023.