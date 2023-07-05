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    21:29, 04 Июль 2023 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился во второй круг Уимблдона

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    Фото: ktf.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26-я ракетка мира, Александр Бублик в стартовом матче Открытого чемпионата Великобритании (Уимблдон) со счетом 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:4 обыграл 54-ю ракетку мира, американца Маккензи Макдональда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    За 2 часа и 50 минут игрового времени Александр 24 раза подал на вылет и реализовал четыре брейк-пойнта из 11-и (36%).
    Следующим соперником казахстанца станет ещё один представитель США Джеффри-Джон Вулф (48 АТР).

    Ранее титулованная казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (третья ракетка мира) также вышла во второй круг Уимблдона-2023.


    Теги:
    Спорт Бублик Александр Теннис для BELTA для mail.ru
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