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    02:16, 25 Февраль 2023 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился в полуфинал турнира во Франции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик провел четвертьфинальный матч на турнире одиночного разряда, во французском Марселе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Бублик сыграл с болгарским теннисистом Григором Димитровым (25-я ракетка мира) и одержал победу в трех сетах с общим счетом 7:5, 3:6, 7:6. Игра продлилась два часа и 20 минут.

    Во время встречи Александр исполнил 16 подач навылет и совершил семь двойных ошибок. Кроме того, казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд. Благодаря этой победе казахстанский теннисист вышел в полуфинал французского хардового турнира.

    Фото: sports.kz


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