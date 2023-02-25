Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился в полуфинал турнира во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик провел четвертьфинальный матч на турнире одиночного разряда, во французском Марселе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бублик сыграл с болгарским теннисистом Григором Димитровым (25-я ракетка мира) и одержал победу в трех сетах с общим счетом 7:5, 3:6, 7:6. Игра продлилась два часа и 20 минут.

Во время встречи Александр исполнил 16 подач навылет и совершил семь двойных ошибок. Кроме того, казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд. Благодаря этой победе казахстанский теннисист вышел в полуфинал французского хардового турнира.

Фото: sports.kz