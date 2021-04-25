Первая партия QazVac, земельные реформы, отставки - обзор событий за неделю в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Казахстане минувшая неделя прошла не только под знаком коронавируса. Отставки, реформы и сюрпризы природы – в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Тема плохих дорог, критика со стороны Касым-Жомарта Токаева и последовавшие за этим отставки чиновников, которые отвечали за качество дорожного полотна, на некоторое время заняли лидирующие позиции в новостной ленте.

За ослабление контроля в сфере строительства и ремонта республиканских и местных дорог освобождены от должностей председатель комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития С. Бармаков, заместители акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов.

Глава государства поручил Правительству и областным акиматам до 2025 года привести в порядок 95% дорог на местах, усилить контроль за соблюдением стандартов при строительстве дорог. Президент РК подчеркнул, что требования к подрядчикам должны быть жесткими.

На уровне регионов должностных лиц наказали за несвоевременное проведение конкурсов госзакупок в Северо-Казахстанской области. Здесь из-за нерасторопности чиновников может сорваться строительство важных социальных объектов.

На минувшей неделе прошло пятое заседание Высшего совета по реформам. Там Глава государства заявил о том, что предстоит большая продуктивная работа по трансформации и модернизации Казахстана. Он отметил, что все изменения в политической, судебной, экономической и социальных сферах необходимо грамотно доводить до иностранных партнеров. Эту работу поручили координировать специальному представителю по международному сотрудничеству Ержану Казыхану.

Еще одно важное событие уходящей недели - пятое заседание Комиссии по земельной реформе. Одним из основных вопросов было обсуждение возможности передачи земель сельхозназначения в частную собственность. Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов сказал, что необходимо внедрить механизм публичного предоставления сельхозземель в электронном формате. По его мнению, решение о передаче земель в собственность надо отложить. Он предложил продлить на пять лет установленный мораторий до конца года на нормы, касающиеся землевладения.

Планами по развитию агропромышленного комплекса на ближайшую пятилетку поделился на прошлой неделе министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров. По его словам, разрабатывается Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы. В нем предполагается стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей; создание 70 тысяч семейных хозяйств; обеспечение работой в сельском хозяйстве до 500 тысяч человек; создание 7 экосистем с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств.

Изменения планируются и в отрасли образования. Е. Тугжанов сообщил о принимаемых мерах по совершенствованию квалификационных требований к вузам. Предусмотрены отдельные требования для направлений «Право», «Архитектура и строительство», «Здравоохранение», «Бизнес и управление» (для образовательных программ в сфере учета и аудита, финансов) и другие.

Возвращаясь к теме коронавируса, можно с уверенностью сказать, что событием недели стал выпуск первой партии казахстанской вакцины QazVac.

Препарат распределят по регионам в количестве от одной до трех тысяч доз. Ожидается, что на следующей неделе вакцина уже появится в медучреждениях.

Ситуация с распространением коронавируса в стране, похоже, еще далека от стабилизации. Все больше регионов переходят в «красную зону» и ужесточают карантинные меры.

В пятницу, 23 апреля, Президент Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина и министра здравоохранения Алексея Цоя. Согласно представленным Главе государства данным, загруженность инфекционных коек составляет 42%, реанимационных – 28%. А. Мамин сообщил, что, начиная с апреля, планируется обеспечить доступ к иммунизации до 2 млн человек ежемесячно.

По данным экспертов, снизить циркуляцию коронавируса и вернуться к нормальной жизни возможно лишь при вакцинации 10-11 млн человек.

Чтобы увеличить доступ населения к вакцинации, в регионах открывают передвижные пункты. В Алматинской области уже активно работают 63 таких пункта. В Северо-Казахстанской области рассматривают возможность их открытия в торговых центрах.

Параллельно в регионах внедряют приложение «Ashyq», которое должно помочь создать безопасную среду на объектах бизнеса. Сейчас им пользуются 235 тысяч человек.

Скандалом недели тоже можно назвать околовирусную тему приобретения некачественных средств индивидуальной защиты на сумму в 90 млн тенге в Алматы. Ситуацию комментировал главный санврач города Жандарбек Бекшин.

Хорошей новостью для казахстанцев стала возможность прилета в Россию из третьих стран. Теперь можно свободно и без дополнительных условий прилетать в РФ авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение. Ранее транзит через третьи страны был возможен только при наличии ВНЖ этих государств.

Между тем весна все больше вступает в свои права. В северных регионах страны бушует половодье. Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин облетел паводкоопасные участки и населенные пункты Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. В Петропавловске река Есиль вышла в пойму. По словам Ю. Ильина, ситуация с паводками стабилизируется через 10-14 дней.

Жителям же южных регионов погода на прошлой неделе принесла немало сюрпризов. В Алматы и двух районах Туркестанской области выпал снег.

Самым трогательным событием минувшей недели хочется назвать позирование редкого сибирского козла перед камерами фотоловушки в Жонгар-Алатауском национальном парке в Алматинской области. Поразительной красоты животное словно специально смотрит в камеру и дает возможность полюбоваться им.