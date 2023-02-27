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    Первая партия казахстанской нефти сдана в систему «Транснефти» для поставки в Германию

    27 Февраля 2023, 17:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «АО «КазТрансОйл» направило 20 тысяч тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» для поставки в Германию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КазТрансОйл».

    «АО «КазТрансОйл» 25 февраля осуществило сдачу 20 тысяч тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию», - говорится в сообщении.

    В декабре 2022 года АО «КазТрансОйл» направило годовую заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию.

    Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Германия Нефть
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