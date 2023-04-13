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Первая отставка в КПЛ-2023: главный тренер актауского «Каспия» покинул пост

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Апреля 2023, 17:44
Первая отставка в КПЛ-2023: главный тренер актауского «Каспия» покинул пост Фото: instagram.com/caspiy_fc

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актауский «Каспий» выступил с официальным объявлением об отставке главного тренера Кахабера Цхададзе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что по обоюдному согласию сторон главный тренер основной команды Кахабер Цхададзе покидает наш клуб», — заявили в актауской команде.

Грузинский тренер Кахабер Цхададзе возглавил «Каспий» перед стартом сезона-2023 Казахстанской Премьер-Лиги. В первых пяти турах сезона КПЛ актауский клуб проиграл все встречи и располагается на последней строчке турнирной таблицы с четырьмя забитыми и 13 пропущенными голами. Отставка Цхададзе стала первой в текущем сезоне КПЛ.

Как пишет Мeta-ratings, Цхададзе намерен получить полную выплату по заработной плате за весь период контракта с «Каспием».

В договоре с 54-летним специалистом отсутствует пункт о выплате неустойки в случае увольнения, однако есть строка о том, что Цхададзе автоматически покинет клуб после 10 тура КПЛ в случае нахождения «Каспия» ниже восьмой строчки в турнирной таблице. Решение об увольнении тренера было принято уже после 5-го матча в чемпионате.

Перед началом чемпионата Цхададзе должен был возглавить молдавский «Шериф», который готов был заплатить «Каспию» 50 тысяч долларов за расторжение контракта со специалистом, однако актауский клуб не захотел с ним расставаться.


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