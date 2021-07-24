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    Первая медаль в Токио откроет нам дорогу  - генсекретарь НОК РК

    24 Июля 2021, 21:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков прокомментировал завоёванную Елдосом Сметовым «бронзу» на Олимпийских играх в Токио. Он отметил, что такая победа сегодня задаёт тон всей команде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это первая олимпийская медаль в Токио, которая нам откроет дорогу. Мы все в это верим. Елдос сегодня доказал, что он мастер, он профессионал. Думаю, для наших всех ребят, которые здесь будут выступать - это большой ориентир. Он нашел в себе силы, несмотря на то, что, хочу отметить, был сложнейший поединок в полуфинале, который все оценили. Это перепитие спортивной жеребьевки, истории. Поэтому мы принимаем любые правила игры. Елдос доказал, что он может продолжать любую традицию. Сегодня он стал самым титулованным дзюдиостом страны и будет оставаться им ещё много лет» , - отметил Андрей Крюков.

    По его словам, для Национального олимпийского комитета очень важно, чтобы здоровье спортсменов, прежде всего, которые выступают, было максимально хорошим, чтобы они избежали любых рисков, связанных с инфекцией.

    «Предприняты были все меры для обеспечения карантинных мер. Нас здесь около 120 человек. Как говорят здесь, все «чистые». Спортсмены готовятся к другим соревнованиям. Нас ждёт завтрашний день, который будет сложнее, чем сегодня. Такая победа сегодня задаёт тон всей команде. Мы очень рады и разделяем эту радость с нашими соотечественниками», - добавил он.

    Напомним, сегодня в Токио состоялся поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. В полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато. По словам Елдоса, он боролся за «золото».

    Добавим, в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада Япония
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