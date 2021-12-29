Первая и вторая смены школ Костанайской области переведены на «дистанционку»
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с сильными морозами школы Костаная и ряда районов области переведены на дистанционный формат обучения. Во вторую смену офлайн учатся только старшие классы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает городской отдел образования, утром в областном центре регистрировалась низкая температура -30 градусов. В связи с этим в Костанае все классы первой смены, с нулевого по одиннадцатый, были переведены на дистанционный формат обучения.
Позже отдел образования Костаная распространил информацию для учащихся школ второй смены.
«29 декабря температура воздуха -29 градусов. Учащиеся с 0-9 классы 2-й смены школ Костаная переводятся на дистанционный формат обучения»,- сообщили в ведомстве.
По информации ведомства, из-за сильных морозов первая смена учащихся колледжей также была переведена на дистанционное обучение.
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