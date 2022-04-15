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    Первая «чайная библиотека» открылась в Турции

    15 Апреля 2022, 07:15

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В стенах Университета имени Р. Эрдогана в городе Ризе открылась по-своему уникальная в Турции библиотека, прославившаяся в стране как «столица чая», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT Haber.

    Всего в библиотеке насчитывается 938 книг, журналов, докторских диссертаций, статей и исследований о чае на турецком и английском языках.

    Публикации содержат богатую информацию о разновидностях чая, наиболее полезных сортах, культуре распития, регионах выращивания одного из самых популярных среди населения Турции напитков.

    По словам ректора университета Х.Карамана, подобные тематические библиотеки помогут читателю обогатиться необходимыми знаниями, не теряя значительного количества времени на поиск той или иной информации.

    «В чайной библиотеке нашего университета мы постарались собрать большинство турецких и иностранных материалов о всеми любимом напитке. Часть публикаций получена нами из разных стран благодаря нашим посольствам и консульствам. Этот процесс будет продолжен для еще большего пополнения нашего книжного фонда», - отметил ректор.

    Кроме того, в университете имеется и другая не менее богатая библиотека о Черном море, которая содержит 734 произведения.


    Автор:

    Акжигит Чукубаев

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