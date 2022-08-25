Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Перу подает иск на $4,5 млрд против испанской нефтегазовой компании

    25 Августа 2022 14:31

    ЛИМА. КАЗИНФОРМ – Агентство по защите прав потребителей Перу подает иск на 4,5 млрд долларов против испанской нефтяной компании Repsol из-за огромного разлива нефти, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    15 января произошла утечка нефти по подводному нефтепроводу, когда танкер Mare Doricum разгружался на нефтеперерабатывающем заводе Repsol в городе Ла-Пампилье.

    В результате разлива нефти в Тихий океан утекло более 10 тыс. баррелей. Экологическая катастрофа нанесла ущерб двум охраняемым районам: заповедной зоне Анкон и островам Пескадорес, где обитают охраняемые законом пингвины Гумбольдта и морские выдры.

    Истец требует 3 млрд долларов за ущерб окружающей среде и 1,5 млрд долларов за ущерб местным жителям.

    Repsol отрицает свою ответственность. Первоначально компания заявила, что разлив нефти был вызван внезапными волнами, вызванными извержением вулкана в Тонге. Однако позже она обвинила в этом нефтяной танкер.

    В январе прокуратура начала изучение роли Repsol в этом инциденте. Четырем руководителям фирмы было запрещено покидать страну в течение 18 месяцев до завершения расследования.

    По заявлению представителей Repsol, компания использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для локализации ущерба, очистки и восстановления береговой линии, оказания помощи местному населению в районе загрязнения, а также спасения фауны, пострадавшей от разлива нефти.

    В мае Repsol заявила, что на восстановление ущерба было выделено 150 млн долларов. Однако, по экспертным данным, чистая прибыль Repsol в прошлом году составила 2,49 млрд евро, что в шестнадцать раз превышает затраты на очистку.


    Фото: bbc.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    Испания Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Командный чемпионат мира по настольному теннису в китайском Чэнду пройдет в «пузыре»
    Бустерную прививку обновленными вакцинами одобрили в ФРГ
    Правительство РК поддерживает строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане
    Оползни и наводнения обрушились на Японию в результате тайфуна «Нанмадол»
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    4 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    5 Жанибек Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO
    Новости партнеров