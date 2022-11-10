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    Перспективы военного сотрудничества обсудили Казахстан и Турция

    10 Ноября 2022, 14:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане под руководством начальника департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан состоялись казахстанско-турецкие штабные переговоры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Руководители структур международного военного сотрудничества обсудили ход реализации поручений по итогам встреч министров обороны и начальников генеральных штабов двух стран, текущее состояние и перспективные направления сотрудничества, включая военное образование, участие в учениях, обмен опытом в различных сферах.

    По итогам подписан план на 2023 год. В ходе визита турецкие гости также посетили Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил Республики Казахстан.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Армия Турция
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