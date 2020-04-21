Перспективы устойчивого развития после пандемии обсуждены на международном онлайн-форуме

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Партнерство и сотрудничество в интересах устойчивого развития в Центральной Азии стали основной темой пленарной сессии III Центральноазиатского научного форума по устойчивому развитию и инновациям, который проходил в онлайн-формате с 10 по 20 апреля 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Несмотря на пандемию COVID-19, форум, который должен был состояться в Лондоне в конце марта т.г., был организован в онлайн-формате Казахстанской PhD ассоциацией в Великобритании при поддержке Посольства Казахстана в Великобритании и Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

Главной целью форума является предоставление платформы талантливым исследователям из Центральной Азии для презентации и обсуждения прорывных научных проектов по устойчивому развитию региона.

В течение нескольких дней участники форума обсуждали наиболее актуальные для современной науки и индустрии темы. Студенты-докторанты и ученые из ведущих европейских и казахстанских университетов, таких как Назарбаев Университет, Университетский колледж Лондона, университеты Лафборо, Кардиффа, Манчестера, Евразийский технологический университет, Вагенингенский университет и др., презентовали передовые идеи и разработки в сфере робототехники, искусственного интеллекта, образования, здравоохранения, энергетики и др.

Так, 10 апреля прошла предфорумная сессия «Как построить успешную карьеру ученого в Казахстане по взаимовыгодному принципу: советы для молодых исследователей». В продолжение сессии глава коммерческого представительства «BBC World News» в Евразии Сергей Становкин провел мастер-класс по медиа и коммуникациям.

13 апреля форум продолжила сессия по гендерному равенству с участием депутатов Парламента РК Ирины Смирновой и Нуржана Альтаева, а также члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Салтанат Турсынбековой. Спикерами сессии выступили казахстанские исследователи с докладами по обеспечению гендерного равенства в Казахстане и странах Центральной Азии.

14 апреля состоялась сессия на тему «Роль робототехники и искусственного интеллекта в достижении целей устойчивого развития». Докторант-робототехник Университета Королевы Марии Букейхан Омарали рассказал о разработках исследовательского проекта в области виртуальной реальности, которая позволяет оператору манипулировать движениями робота на удаленной дистанции для выполнения сложных задач.

15 апреля были обсуждены проблемы устойчивого развития в образовании, включая вопросы инклюзивного образования, защиты детей от кибер-травли, предпринимательской экосистемы в вузах и др.

Сессия о здоровье и устойчивом развитии, состоявшаяся 16 апреля, неизбежно затронула передовые разработки в сфере создания лекарства и вакцины от нового коронавируса. Студент-докторант Кардиффского университета Мухит Кулмаганбетов представил проект применения внешней мембраны SARS-CoV-2 (нового коронавируса) для лечения и использования в качестве вакцины.

Сессия на тему «Энергетика и ресурсоэффективность» 17 апреля была посвящена проблемам, возникающим при переходе к возобновляемым источникам энергии.

В пленарной сессии, проходившей в завершающий день форума, приняли участие посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов, председатель Британско-Казахстанского общества Руперт Гудман, директор КФ «Академия Елбасы» Фархад Куанганов, главный директор по вопросам стратегического развития совета при управляющем Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) профессор Александр Ван де Путт, исполнительный директор международной организации «EXPO&WOMEN» Лязят Аскарова, председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Алия Галимова и другие.

В своем выступлении посол Ерлан Идрисов отметил, что сегодняшняя ситуация с пандемией COVID-19 указала на истинные проблемы и вызовы современного мира, такие как нехватка доверия, отсутствие скоординированности действий, массовая дезинформация и др. В этой связи важность форума и аналогичных ему площадок, по его словам, особенно важна в контексте поиска ответов на вопросы о жизни после пандемии.

Очный форум планируется провести в октябре т.г. на площадке Университета Лафборо в Лондоне.

Пленарная и другие сессии форума транслировались в онлайн режиме на платформе Facebook (более 3 тыс. просмотров); запись можно посмотреть здесь.