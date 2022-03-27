Перспективы укрепления политического и экономического сотрудничества обсуждены с Верховным представителем ЕС

ДОХА. КАЗИНФОРМ – Перспективы и планы дальнейшего укрепления всего комплекса сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом были обсуждены на состоявшейся сегодня встрече Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Борреллем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Встреча состоялась на полях ежегодного Форума в Дохе.

Стороны обозначили приоритетные направления взаимодействия на ближайшую и среднесрочную перспективу в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС, охватывающего 29 сфер.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подробно ознакомил собеседника с проводимыми в стране реформами Главы государства по построению «Нового Казахстана» с сильным гражданским обществом. Отметил, что данный план реформ направлен на обновление общества, а озвученная концепция «Второй республики» нацелена на модернизацию модели государственного управления.

В свою очередь, глава дипломатии Европейского Союза выразил твердую поддержку курсу масштабных преобразований в республике и готовность оказывать содействие дальнейшему развитию сотрудничества между Казахстаном и ЕС во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Как известно, ЕС является крупнейшим торговым партнером и крупнейшим инвестором в РК.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Особое внимание было уделено совместным усилиям международного сообщества по урегулированию ситуации в Украине. М. Тлеуберди заверил собеседника в готовности Казахстана оказать посреднические услуги для дипломатического разрешения конфликта, а также продолжать оказывать гуманитарную помощь пострадавшим.

Глава МИД РК также обратил внимание собеседника на необходимость совместного обсуждения косвенного влияния санкций, налагаемых странами Запада на Россию, на Казахстан и дальнейшего рассмотрения возможностей диверсификации сфер сотрудничества, в частности, транзитных путей.

Стороны договорились продолжать тесное взаимодействие для дальнейшего углубления стратегического партнерства.

Напомним, заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди по приглашению катарской стороны принял участие в XX Дохийском международном форуме.

