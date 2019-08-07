Перспективы сотрудничества Казахстана с Марокко обсудили в МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Бейбут Атамкулов принял Посла Королевства Марокко в Республике Казахстан Абдельджалила Саубри, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны отметили дружественный иустойчивый характер взаимоотношения между двумя государствами, который даетвозможность обсудить пути дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничествакак на двусторонней основе, так и в рамках региональных и международныхорганизаций.

«Мы рассматриваем Марокко в качестве одного из ведущих государств в арабскоммире и регионе Северной Африки и заинтересованы в развитии всестороннихотношений с королевством», - сказал глава МИД.

Былоотмечено поступательное развитие двусторонних отношений между Казахстаном иМарокко. Оба государства являются активными участниками Организации исламскогосотрудничества. Казахстанская сторона выразила благодарность Марокко за поддержкуинициатив РК, выдвигаемых на различных международных площадках.

Марокканский дипломат подтвердил доверительный уровеньказахстанско-марокканских отношений и заверил, что его страна также высокоценит Казахстан как дружественную страну в регионе Центральной Азии.

Посол Марокко от имени министра иностранных дел и международного сотрудничестваНасера Бурита передал приглашение главе МИД Казахстана посетить королевство.Данный визит придаст существенный импульс дальнейшему развитию всестороннихотношений между Нур-Султаном и Рабатом, отметил посол.

На встрече также были обсуждены вопросы развития взаимовыгодногосотрудничества с Марокко в торгово-экономической сфере. Было отмечено, что обестороны имеют схожие сферы горно-металлургической промышленности - фосфорная исвинцовая руда, цветные и редкие металлы. Имеются нераскрытые возможностинаучного и инженерного потенциала.

Сельское хозяйство является важной темой двусторонней повестки.Казахстан считается одним из крупнейших производителей зерна и других видовсельскохозяйственной продукции.

Отдельным пунктом был обсужден вопрос развития туристскогосотрудничества между Казахстаном и Марокко. Как известно, Марокко как туристскоенаправление является лидером в Северной Африке, и ежегодно более 11 млнтуристов посещают королевство, среди которых также и тысячи казахстанцев.

Наряду с этим были обсуждены вопросы культурно-гуманитарногосотрудничества.