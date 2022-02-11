Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Россия подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии РК. Перспективы данного документа оценил директор Казахстанских атомных электрических станций Тимур Жантикин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эксперт напомнил, что Казахстан обладает 12% мировых запасов урана и является его крупнейшим в мире добытчиком. И поэтому логично развитие атомной промышленности, в том числе переработки и выпуска готовой продукции, производства ядерного топлива и возможного строительства атомной электростанции.

Но, помимо этого, есть много других областей, где используется атомная энергия.

«Есть большой пласт – ядерная медицина, которая в последнее время сильно развивается (…) Также это экология, производства с использованием различных датчиков, систем, основанных на ядерной физике. То есть это очень широкая область, где нужны кадры для отечественной промышленности и, конечно, науки. У нас есть Национальный ядерный центр, Институт ядерной физики, где разрабатываются новые ядерные технологии, которые уже входят в повседневную жизнь, например, ядерная стерилизация, ядерные полимеры. У нас сейчас уже достаточно широкое применение мирного атома, дальнейшее развитие, конечно, пойдет на пользу стране», - поделился Т. Жантикин в разговоре с корреспондентом Казинформа.

Для подготовки кадров, по его мнению, возможно открытие филиала одного из сильнейших вузов России в Казахстане, а также выделение квот для казахстанских студентов в России.

«Это и повышение общего образования, технического. Хорошее образование для нации – это всегда вещь положительная», - добавил Тимур Жантикин.

Напомним, вчера, 10 февраля, в Москве состоялась встреча лидеров Казахстана и России, где был подписан ряд документов, в том числе меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (Российская Федерация) о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии Республики Казахстан.





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