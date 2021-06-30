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    Перспективы развития туризма обсудили представители агентств государств-членов СВМДА

    30 Июня 2021, 19:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перспективы развития туризма в постпандемический период обсудили представители агентств и ведомств государств-членов СВМДА в онлайн формате, передает МИА «Казинформ».

    Форум в области туризма организован Министерством культуры и спорта Республики Казахстан, АО «Казах Туризм» в рамках экономического измерения в целях восстановления туристской деятельности и дальнейшего развития отрасли в регионе в посткоронавирусный период.

    Заместитель исполнительного директора секретариата СВМДА госпожа Чи Фан обратилась к участникам от имени исполнительного директора секретариата СВМДА господина Кайрата Сарыбай где отметила, что меры по сдерживанию ситуации с COVID-19 требуют не только активных действий на национальном уровне, но и решительных скоординированных усилий в рамках международного сотрудничества. Такой подход созвучен приоритетным задачам СВМДА в контексте обсуждения вопросов восстановления туристской деятельности и перспектив развития отрасли в азиатском регионе в посткоронавирусный период, в том числе посредством использования инноваций, цифровизации, а также обеспечения устойчивости и налаживания партнерских связей.

    В ходе форума участники обсудили современные методы управления кризисом в рамках СВМДА, а также развитие IT-технологий в секторе туризма.

    По итогам форума участники договорились продолжить обмениваться опытом и передовой практикой в области восстановления туризма.

    В мероприятии приняли участие спикеры из Азербайджана, Бангладеш, Египта, Ирана, Катара, Китая, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки, а также представители учреждений и организаций в области туризма государств-членов СВМДА.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туризм Коронавирус в мире
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