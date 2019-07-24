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    Перспективы развития рынка исламских финуслуг в РК оценил эксперт

    24 Июля 2019, 17:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Перспективы развития рынка исламских финансовых услуг в Казахстане оценил генеральный секретарь IFSB (Совета по исламским финансовым услугам) доктор Белло Лавал Данбатта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы здесь видим огромный потенциал для развития исламских финансов в целом с населением в 18 млн, есть еще выход на СНГ, где население мусульман составляет порядка 80 млн и на российский рынок. В общем это будет порядка 200 млн мусульман с доступом к исламскому финансированию», -сказал Белло Лавал Данбатта в интервью журналистам.

    Эксперт отметил необходимость внесения изменений в законодательство РК для развития исламского финансирования.

    «Правительство оказывает необходимую поддержку в качестве инфраструктуры, необходимых изменений в законодательство, где нужны корректировки с учетом специфики исламского финансирования по сравнению с традиционным банковским сектором. Мы видим интерес со стороны сферы индустрии, с запуском МФЦА в 2018 году уже много кто переходит сюда. Также со стороны молодых профессионалов мы видим интерес», - добавил Белло Лавал Данбатта.

    Ранее сообщалось, что в Международном финансовом центре Астана проходит неделя Совета по исламским услугам (Islamic Financial Servis Board – IFSB)

    Автор:

    Серик Сабеков

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