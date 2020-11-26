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    Перспективы развития ЕАЭС обсудили Президент РК и председатель коллегии ЕЭК

    26 Ноября 2020, 18:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел беседу с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи, состоявшейся в формате видеоконференции Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мясникович обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

    Особое внимание было уделено повестке предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, запланированного на 11 декабря в онлайн-формате, а также председательства Республики Казахстан в ЕАЭС в 2021 году.

    Собеседники также рассмотрели отдельные вопросы работы Евразийской экономической комиссии и ее роли в интеграционных процессах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана ЕАЭС
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