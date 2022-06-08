Перспективы новой Улытауской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня в Казахстане официально появились три новые области: Абайская, Жетысуйская и Улытауская. Территориально самая большая из них – Улытауская область. О том, какие ожидания от этого новшества ждет население региона и какие первые шаги сделаны читайте в материале нашего корреспондента.

Ровно четверть века назад Жезказганская область официально вошла в состав Карагандинский регион. А сегодня официально на карте современного Казахстана появилась Улытауская область. В состав новой административной территории вошли три города – Жезказган, Сатпаев, Каражал и два района – Улытауский и Жанааркинский. Жезказган, который считается центром медной промышленности страны, стал административным центром региона. Население новой области насчитывает более 220 тыс. человек.

После того, как 16 марта было объявлено, что Улытау станет областью, здесь полным ходом идут работы по инфраструктурному, дорожному ремонту. Местных жителей радуют такие изменения.

«Мы очень надеемся, что наш город Жезказган приобретет былой облик, что дороги улучшатся, больницы и учебные заведения заработают по-новому, туризм будет развиваться. Мы понимаем, что все сразу не получится. Но верим в то, что регион будет процветать», - говорит житель города Жезказгана Аскар Куанышев.

25 лет пребывания в составе Карагандинской области оказали влияние и на культуру региона. Местные поэты и люди творчества говорят, что чувствовали себя отдаленными от культурного центра. И из-за этого талантливая молодежь стремилась уезжать в другие города.

«В самом городе был процесс разгрузки. Мы как будто стали изолированным городом в степи. Какой бы у нас ни был статус города, были моменты, когда мы пропускали большие события, проходившие в области, из-за неведения. Порой не было возможности активно участвовать в культурных мероприятиях. Раньше в Жезказгане на областном уровне проходили большие фестивали, из Алматы приезжали замечательные писатели, происходили грандиозные события, как в духовном, так и в культурном плане. И все это в один момент прекратилось. Очень надеемся, что все это возродится», - говорит член Союза писателей Казахстана Газиз Ештанаев.

Сегодня состоялась первая сессия маслихата Улытауской области, в состав которой вошли 12 депутатов. Они избрали секретаря областного маслихата. На почетную должность, на которую возлагается большая ответственность, единогласно назначен избранный от партии «AMANAT» народный избранник Бауыржан Кабденович Чингизов.

Бауыржан Кабденович Чингизов много лет проработал на государственных должностях, в том числе на ответственных должностях, был акимом городов Жезказган и Сатпаев.

Возглавивший маслихат Улытауской области Бауыржан Чингизов, продолжил сессию и обсудил организационные вопросы повестки дня, такие как утверждение состава постоянных комиссий, формирование аппарата маслихата.

Было принято первое решение депутатов маслихата новой Улытауской области.

Бауыржан Чингизов намерен не только утвердить бюджет, но и сотрудничать с будущим акимом области. Потому что надо признать, проблем у молодого региона тоже немало.

«В настоящее время самая главная проблема – это обеспечение жителей города Жезказгана чистой питьевой водой. Второй вопрос – это вопросы экологии. На данный момент сюда приехала комиссия из четырех министерств и проводит исследования», - говорит Бауыржан Шынгысов.

Так же в Жезказгане создана государственная комиссия по размещению госорганов. Согласно плану, акимат области переедет в здание бывшего акимата города, а в ближайшие три года переедет в новое здание. Если в этом году будет разработана проектно-сметная документация, в ближайшие три года план будет реализован. Новые дома будут построены и для тех, кто сейчас переезжает в областной центр.

«На западной жилой территории города Жезказгана будет располагаться новая городская администрация. Там планируется построить семь зданий. Также необходимо построить 162 тыс. квадратных метров жилья для госслужащих, переселяющихся в Жезказган. А также 31 млрд тенге необходимо будет привлечь для строительства инженерной инфраструктуры», - пояснил председатель комиссии по размещению государственных органов Нуржан Орынбаев.

Таким образом, на жилищное строительство необходимо около 50 млрд тенге, на административные здания 13,7 млрд тенге и на развитие инженерной инфраструктуры нужны 31 млрд тенге. Как отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек, территориальное разделение не отразится негативно на бюджете обеих областей.

«При разделении регионов мы не видим минусов ни для Карагандинской области, ни для области Улытау. Бюджет разделится справедливо – пропорционально поступающим налогам и трансфертам из республиканского бюджета. Налоги и трансферты из вышестоящего бюджета в Карагандинскую область поступают территориально в те регионы, из которых создается область Улытау. Все остальное – это доходы самих регионов. Что касается поступлений от крупных компаний, то в настоящее время корпорация «Казахмыс» проводит перерегистрацию своих предприятий в город Жезказган. И уверен, что у новой области и областного центра есть все предпосылки для дальнейшего и динамичного развития. Обе области будут схожи по структуре экономики и населения. Обе с ярко выраженной индустриальной направленностью, зависимостью от деятельности системообразующих предприятий», - сказал глава Карагандинского региона.

Что касается планов на будущее, в Жезказгане по поручению Президента будут реализованы три крупных проекта. Один из них – реконструкция Уйтас-Айдосского водовода протяженностью 43 км. Это позволит решить многолетнюю проблему с обеспечением качественной питьевой водой жителей города.

«Для достижения транспортной доступности Улытау запланирована реконструкция участка дороги Кызылорда – Жезказган протяженностью 208 км и 513 км трассы Жезказган – Караганда. По направлению Кызылорда – Жезказган на сегодняшний день уже проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика. По дороге Жезказган – Караганда ведется разработка ПСД», - добавил Женис Касымбек.

Пока что неизвестно сколько государственных служащих переедут в Улытаускую область, так как лимит штатов будет формироваться согласно постановлению Правительства. Однако местные жители верят в лучшее, и уверены, что после укомплектования акимата в новый регион будут привлечены частные инвестиции, и будут решены многие проблемы.