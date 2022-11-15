Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Перспективы межпарламентского сотрудничества Казахстана и Молдовы обсудили в Сенате

    15 Ноября 2022, 16:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров встретился с вновь назначенным послом Республики Молдова в Казахстане Лилианом Дарием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе переговоров стороны отметили поступательное развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Зарубежного дипломата проинформировали о проводимых в Казахстане всесторонних преобразованиях, а также о позиции страны по актуальным вопросам международной повестки.

    Участники встречи договорились о дальнейшем углублении межпарламентских связей, как важной составляющей двустороннего сотрудничества Казахстана и Молдовы, в том числе в рамках парламентских групп дружбы между нашими странами.
    Внешняя политика Казахстана Сенат Молдова Сотрудничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
    8 млрд тенге выделяют из бюджета на финансирование всех партий Парламента
    Закон о займе у МБРР более 340 млн евро приняли в Сенате
    Сенаторы встретились с представителями Международного валютного фонда
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    Новости партнеров