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    Перспективы казахстанско-американского сотрудничества обсудили в Нур-Султане

    15 Декабря 2021, 11:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередное обзорное заседание Комиссии по расширенному стратегическому партнерству (КРСП) между Казахстаном и США под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Акана Рахметуллина и помощника государственного секретаря США Дональда Лу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основной целью заседания было подведение итогов совместной работы за прошедшее полугодие и определение перспектив дальнейшего расширения стратегического партнерства между двумя странами.

    «Это важная веха в наших отношениях. Повестка мероприятия охватывает широкий круг вопросов, включая взаимодействия в сфере глобальной, региональной безопасности, сотрудничества в правоохранительной сфере, изменении климата, образовательный обмен и так далее. Особый акцент направлен на обсуждение торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, а также в гуманитарном измерении», - сказал в ходе брифинга для журналистов заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.

    Помощник государственного секретаря США Дональд Лу отметил, что США - надежный партнер нашей страны.

    «Мы очень активно работали в различных секторах экономики, в особенности нефтегазовой сфере. За эти 30 лет мы предоставили 37 млрд долларов инвестиций. Мы хотим и в дальнейшем быть партнером Казахстана, участвовать в переходе к «зеленой» экономике. Хотим инвестировать в ВИЭ. В ветровую, в энергию солнца, гидроэнергетику. Наши страны имеют самые крепкие отношения за всю историю», - прокомментировал помощник государственного секретаря.

    «Сейчас мы столкнулись с некоторыми вызовами, как COVID-19, глобальное потепление, кризис в Афганистане. США, надеюсь, будет оставаться надежным партнером Казахстана на протяжении долгих лет. Я рад присутствовать здесь и праздновать с вами 30-летие Независимости», - добавил Дональд Лу.

    Добавим, что повестка дня мероприятия охватила широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и инвестиционной, культурно-гуманитарной, научно-технической сферах, а также вопросы прав человека, торговли людьми и других. По итогам заседания принято Совместное заявление.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Внешняя политика Казахстана МИД РК США
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