Перспективы инвестирования в Казахстан обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Агентство Валлонии по продвижению экспорта и привлечению иностранных инвестиций совместно с Фламандским торгово-инвестиционным агентством организовали круглый стол «Казахстан – Бельгия: перспективы торгово-экономического инвестиционного сотрудничества», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, целью которого было информирование бельгийских деловых кругов о бизнес-климате в нашей стране, приняли участие казахстанские дипломаты и руководители девяти компаний из Бельгии.

Среди прочих на встрече присутствовали руководители компаний Orfit, являющейся лидером в разработке и производстве оборудования для иммобилизации пациентов в радиационной онкологии, и Picanol, производящей высокотехнологичные ткацкие станки.

Генеральный директор департамента внешней торговли Агентства Валлонии по продвижению экспорта и привлечению иностранных инвестиций Шанталь Де Блё, открывая круглый стол, отметила, что центральноазиатское направление малопопулярно у бельгийских деловых кругов. Тем не менее, она видит «большие перспективы для двустороннего сотрудничества».

«Согласно нашей базе данных, Казахстан занимает 83-ое место в рейтинге экспорта Бельгии, - подчеркнула Шанталь Де Блё. - Но не будем забывать, что Казахстан является членом Евразийского экономического союза».

«Наше усиленное сотрудничество определенно станет воротами в Евразийский экономический союз, который представляет собой рынок с более чем 180 млн потребителей», - уверена она.

«Несмотря на регулярные бизнес-миссии в Казахстан валлонского и фламандского агентств по содействию экспорту бельгийских инвестиций, все еще есть место для прогресса, и мы уверены, что сможем улучшить совместную работу по продвижению бизнес-возможностей друг друга», - добавила Шанталь Де Блё.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и посол в Бельгии Айгуль Куспан подробно рассказали об основных экономических показателях нашей страны и созданных у нас благоприятных условиях для ведения бизнеса.

На сегодня в Казахстане насчитывается около 74 компаний с бельгийским капиталом, и наша страна заинтересована в расширении казахстанско-бельгийского сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства и высоких технологий.

Мероприятие длилось чуть более двух часов. Дискуссия казахстанской стороны с представителями бельгийского бизнеса получилась откровенной, деловой и предметной. Был рассмотрен широкий круг вопросов.

Так, заместитель директора компании AMB Ecosteryl Роман Дюфраси, который недавно вернулся из Алматы, где изучал перспективы организации системы утилизации медицинских отходов в нашей стране, просил содействия в разъяснении отечественного экологического законодательства и внесении дополнений в текущие нормативные акты, регулирующие сферу управления медицинскими отходами.

Со своей стороны, менеджер по экспорту компании Belgian Blue Group, занимающейся животноводством и намеревающейся инвестировать в нашу страну, Кароль Делум поинтересовалась дальнейшими планами развития молочного и мясного животноводства в Казахстане.

На встрече также звучала критика: генеральный директор производителя извести и высокого кальциевого известняка Carmeuse Тим Ван ден Босше проинформировал Е. Кошербаева об имеющей место задержке по подведению производственной инфраструктуры к будущему предприятию.

Эта бельгийская компания планирует строительство завода по производству высококачественной извести в Карагандинской области стоимостью 55 млн долларов. Ожидается, что завод будет выпускать 300 тысяч тонн извести в год, тогда как на предприятии будет создано 105 рабочих мест.

На мероприятии также выступили представители компаний John Cockerill, Hamon Thermal Europe, D-Tek, Orfit, Picanol и Manure Colli.

По каждому вопросу иностранных компаний Ермек Кошербаев предложил индивидуальную формулу решения, заверив потенциальных инвесторов в максимальной поддержке и содействии развитию бизнеса в Казахстане.

«Мы создаем самые выгодные условия для наших партнеров. Государство готово оказать сильную поддержку иностранным инвесторам», - сказал казахстанский дипломат, призвав представителей компаний посетить с визитом Казахстан, где будут организованы встречи высокого уровня.

Е. Кошербаев рассчитывает, что бельгийские компании будут и дальше успешно работать в нашей стране. Впрочем, статистика подкрепляет его слова: внешнеторговый оборот Казахстана с Бельгией в 2018 году увеличился на 58% по сравнению с 2017 годом и составил 455 млн. долларов.

Отметим, Бельгия является одним из мировых лидеров в сфере высоких технологий, фармацевтики и экологически чистой энергии. Компании этой страны имеют потенциал ведения бизнеса в аграрном секторе, здравоохранении и энергетике.