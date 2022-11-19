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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Перспективы экспорта сырьевых материалов из Казахстана в Европу обсудили в Брюсселе

    19 Ноября 2022, 10:40

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В четверг в Брюссельском пресс-клубе состоялась панельная дискуссия на тему: «Развивающееся сотрудничество между Казахстаном и Евросоюзом по устойчивым полезным ископаемым», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие вызвало интерес среди европейских экспертов и журналистов, а также сотрудников Евроинститутов.

    С казахстанской стороны в дискуссии приняли участие вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, руководитель «Национального центра технологического прогнозирования» Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Аль-Фараби Ыдырышев и советник-посланник посольства РК в Бельгии Тимур Султангожин.

    Европейскую сторону представил Петер Хэндлей, руководитель управления Генерального директората по внутреннему рынку, промышленности, предпринимательству и МСБ Европейской Комиссии.

    Вице-министр М.Карабаев проинформировал аудиторию о своем визите в Бельгию. В частности, глава казахстанской делегации встретился с вице-председателем Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Европейского Парламента Линой Гальвез Муноз.

    По словам вице-министра, стороны обсудили вопросы сотрудничества между Казахстаном и ЕС по сырьевым материалам в контексте перехода к «зеленым» и цифровым технологиям.

    Кроме того, М.Карабаев проинформировал аудиторию о том, что на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте Казахстан и ЕС заключили меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода.

    В рамках меморандума предусмотрена разработка Дорожной карты в целях практической реализации документа.

    «В этом плане существует необходимость тесного взаимодействия законодательных органов обеих сторон. Наряду с этим, в Брюсселе мы обсудили вопросы подготовки казахстанских кадров, прохождение ими стажировок в европейских центрах. Мы также заинтересованы в привлечении инвестиций и технологий для дальнейшего усовершенствования производства тех металлов и редкоземельных элементов, которые мы уже имеем (16 видов).

    Когда мы говорим об инвестициях, РК заинтересована не только поставке сырья, а в производстве целого цикла конечного продукта», - сказал М.Карабаев.

    Представитель Еврокомиссии П.Хэндлей отметил, что европейская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с Казахстаном в области импорта критических сырьевых материалов.

    «Мы должны двигаться дальше и глубже. Также мы должны работать над развитием «зеленых» технологий, цифровизации процесса добычи и обработки критических сырьевых материалов. У нас три приоритетные сферы: сырьевые материалы, возобновляемый «зеленый водород» и батареи. Важно было обсудить здесь формирование цепи от добычи сырья до подготовки готовой продукции» - сказал представитель Еврокомиссии.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Внешняя политика Казахстана Экономика Бельгия
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