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    Перспективы двустороннего сотрудничества обсудят Касым-Жомарт Токаев с Эмиром Катара

    10 Октября 2022, 17:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Подробности государственного визита в Казахстан Эмира Катара озвучил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «12 октября текущего года состоится государственный визит Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани в Казахстан. В ходе визита будет проведена встреча Эмира Катара с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На переговорах состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества», - сказал Айбек Смадияров на брифинге для журналистов в МИД.

    Также по словам Айбека Смадиярова, в рамках визита состоится инвестиционный форум с участием крупных компаний двух стран.

    Эмир Катара также примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Ранее сообщалось, что президенты 11 стран примут участие в саммите СВМДА, который пройдет в Астане с 12 по 13 октября.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    МИД РК Астана Экономика Международная деятельность РК СВМДА Катар
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