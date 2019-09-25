Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Польши

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе по линии взаимодействия с Европейским Союзом.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках сессий ГА ООН в Нью-Йорке казахстанско-польские встречи на высшем уровне стали доброй традицией. В качестве примера он привел знакомство Анджея Дуды с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в сентябре 2015 года, а также личное участие польского лидера в тематическом брифинге Совета Безопасности ООН с участием Елбасы в январе 2018 года.

Глава государства, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Нур-Султаном и Варшавой, подчеркнул высокую динамику казахстанско-польских связей.

«В 2018 году двусторонний товарооборот между нашими странами составил 1,2 млрд долларов. Более 100 польских компаний активно работают в Казахстане. Существенный вклад в развитие наших отношений внесла отмена Казахстаном визового режима для польских граждан, а также запуск прямого авиасообщения между Нур-Султаном и Варшавой в 2017 году», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства сообщил Анджею Дуде о создании в Казахстане Национального совета общественного доверия, аналогичная которому структура также функционирует в Польше под руководством Президента.