Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана и Польши

    25 Сентября 2019, 00:08

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    На встрече обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе по линии взаимодействия с Европейским Союзом.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что в рамках сессий ГА ООН в Нью-Йорке казахстанско-польские встречи на высшем уровне стали доброй традицией. В качестве примера он привел знакомство Анджея Дуды с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в сентябре 2015 года, а также личное участие польского лидера в тематическом брифинге Совета Безопасности ООН с участием Елбасы в январе 2018 года.

    Глава государства, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Нур-Султаном и Варшавой, подчеркнул высокую динамику казахстанско-польских связей.

    «В 2018 году двусторонний товарооборот между нашими странами составил 1,2 млрд долларов. Более 100 польских компаний активно работают в Казахстане. Существенный вклад в развитие наших отношений внесла отмена Казахстаном визового режима для польских граждан, а также запуск прямого авиасообщения между Нур-Султаном и Варшавой в 2017 году», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Кроме того, Глава государства сообщил Анджею Дуде о создании в Казахстане Национального совета общественного доверия, аналогичная которому структура также функционирует в Польше под руководством Президента.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Польша 74-я Генассамблея ООН
    Новости по теме
    Популярное
    1 Мужчина покончил с собой в полицейской машине в Алматы
    2 С 1 июля будет усилена соцподдержка отдельных категорий граждан
    3 Пьяный астанчанин домогался девочки в лифте
    4 31 человек погиб при взрыве в кафе в Китае
    5 В районе поисков батискафа «Титан» обнаружены обломки