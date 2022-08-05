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    • Перспективы Astana Qazaqstan Team в последнем Гранд-туре сезона

    5 Августа 2022 14:43

    Сезон 2022 года сложно назвать позитивным для казахстанских болельщиков велоспорта. Команда выступила ниже своих возможностей, но винить в этом спортсменов не стоит. Главной причиной большинства неудач стали травмы и болезни лидеров. Но сезон не окончен, и у «Астаны» еще есть время поправить статистику.

    Даже если вы не делаете ставки, на сайте или в приложении букмекера можно изучать подробную статистику по велогонкам и другим видам спорта. Также там есть расписание ближайших соревнований, чтобы не пропустить ни одно интересное событие. А по котировкам несложно узнать, кто подходит в статусе фаворита к той или иной гонке. Чтобы получить дополнительные бонусы при регистрации, используйте промокод Париматч.

    Что с лидерами?

    Накануне Вуэльты Испании все ведущие гонщики в строю. Мигель Анхель Лопес и Винченцо Нибали со 2 августа участвуют в Вуэльте Бургоса, эта многодневка позволит оценить текущую форму спортсменов и внести заключительные коррективы в процесс подготовки. Вместе с лидерами в команду вошли Стефан Де Бод, Юрий Натаров, Вадим Пронский, Давид Де ла Крус и Мануэле Боаро.

    Самуэле Баттистелла, еще один кандидат на участие в Гранд-туре, готовится через Тур Польши, где показывает неплохие результаты. Это также важно, так как итальянец - один из главных помощников для капитанов команды.

    С учетом того, что эта Вуэльта станет заключительной в карьере Винченцо Нибали, не стоит сомневаться в том, что он отдаст все силы в борьбе за генеральную классификацию или отдельные этапы. Цели команды и стратегия станут понятны непосредственно перед началом супермногодневки, до этого оценивать форму лидеров сложно из-за вынужденной паузы в соревнованиях. Можно быть уверенными и в том, что и команда подойдет к Вуэльте Испании на подъеме и постарается сделать так, чтобы прощальная гонка победителя всех Гранд-туров получилась запоминающейся и яркой. Сицилийская Акула — одна из самых значимых фигур в истории Astana Qazaqstan Team. О его особом отношении к команде говорит и то, что именно ее он выбрал для завершения своей потрясающей карьеры.

    Но не стоит забывать и про Супермена Лопеса. Молодой колумбиец из-за травмы пропустил значительную часть сезона и вне всякого сомнения нацелен на генеральную классификацию. Никто не может дать точный прогноз, в одном болельщики могут быть уверены — команда постарается порадовать их в гонке, которая всегда хорошо удавалась.

    Фото: astana-qazaqstan.com
    #Спорт
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