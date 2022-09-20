Перспективные инвестпроекты на сумму более $6,5 млрд представил Алихан Смаилов в ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с заместителем Премьер-Министра – Министром Администрации Президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Алихан Смаилов отметил, что между Казахстаном и ОАЭ налажен конструктивный политический диалог и достигнут образцовый уровень двустороннего сотрудничества, чему способствуют регулярные контакты на самом высоком уровне.





«Объединенные Арабские Эмираты – основной торгово-экономический партнер Казахстана в регионе. Эмираты сохраняют лидирующую позицию среди арабских стран по товарообороту с нашей страной», - подчеркнул Премьер-Министр.

Так, по итогам 2021 года взаимный товарооборот составил $709 млн с увеличением почти на 50 % по сравнению с предыдущим годом.

«Это впечатляющий результат, но при этом мы можем приложить совместные усилия по дальнейшему расширению номенклатуры взаимной торговли», - сказал Алихан Смаилов.





Он также отметил, что в последние годы наблюдается последовательный рост притока инвестиций из ОАЭ в Казахстан. По итогам прошлого года этот показатель вырос на 43 % и достиг $250 млн. Динамичный тренд сохраняется и в текущем году.

«Мы видим значительный потенциал для наращивания и углубления инвестиционного сотрудничества в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, нефтехимия, энергетика, геология. Данные сферы соответствуют нашим стратегическим приоритетам», - подчеркнул Алихан Смаилов.







В этой связи на рассмотрение шейху Мансуру бен Заиду Аль Нахаяну был передан перечень перспективных инвестиционных проектов на общую сумму более $6,5 млрд. При этом Алихан Смаилов акцентировал внимание собеседника на пяти наиболее крупных проектах в промышленности, энергетике, банковском секторе и сельском хозяйстве, в том числе по созданию совместного венчурного фонда, строительству сахарного завода и запуску производства кальцинированной соды.

«Правительство Казахстана настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с ОАЭ по всем направлениям», - заключил Алихан Смаилов.

По итогам встречи подписан ряд двусторонних межведомственных документов в сферах экологии, торговли, культуры и образования.

В свою очередь шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян подчеркнул особую значимость проходящего визита для укрепления и расширения сотрудничества между странами.







Он отметил, что Казахстан является одним из ведущих партнеров ОАЭ в Центрально-Азиатском регионе и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в банковской сфере и сельском хозяйстве, в том числе по производству сахара и молочной продукции.

Шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян выразил надежду, что нынешний визит главы казахстанского Правительства будет способствовать продвижению отношений между странами на более высокий уровень.









Фото: primeminister.kz















