Перспективные бизнес-проекты привезли астанчане жамбылцам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В честь 20-летия столицы в Таразе проходят Дни Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зале Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати собрались представители госструктур и бизнеса Астаны и Тараза. Столичные бизнесмены рассказали о проектах, интересных как для Астаны, так и для Жамбылской области.

«В рамках празднования 20-летия столицы в каждом уголке Казахстана проводятся различные культурные и деловые мероприятия, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Ерлан Бекмурзаев. - На форум в Тараз мы приехали из Астаны большой делегацией вместе с отечественными компаниями, которые успешно реализовали свои проекты в столице. Предприниматели поделились своим опытом с жамбылскими коллегами и рассказали о различных проектах в сферах IT-технологий, цифровизации и торговли, а также о достижениях Астаны за 20 лет».

По словам спикера, делегация из Астаны уже посетила ряд промышленных и химических производств.

«Мы посетили «Казфосфат» и «Казупак Трейд» - очень значимые и современные предприятия, системообразующие по всей области, - сказал Е. Бекмурзаев. - Химическая отрасль нам тоже интересна. Химпроизводство в Астане развито не в таких масштабах, как в Жамбылской области, поэтому нам тоже есть что позаимствовать в регионе».

Спикер рассказал о новом высокотехнологичном проекте «умного» уличного освещения, запущенном в Астане в прошлом году.

«Новые экологические светильники позволят сократить энергопотребление и бюджетные средства на содержание уличного освещения. Кроме того, светильники высокотехнологичны и могут реагировать на звуки - аварий, выстрелов и криков о помощи - и автоматически отправлять сигнал в правоохранительные органы. ТОО «Light Solutions» уже реализует производство и сегодня продемонстрировало работу светильников гостям форума», - отметил Е. Бекмурзаев.

Спикер также рассказал о программе «1000 мест - уличная торговля», реализованной в столице в 2016 году. Программа направлена на развитие малого и среднего бизнеса и преображает уличную торговлю, придавая ей цивилизованный вид.

«Программа «1000 мест» вызвала у руководства города столицы особый интерес. Городские овощные, фруктовые и цветочные павильоны реализуются в рамках данной программы. Думаю, для Тараза этот проект будет также интересен», - сказал он.

«Эта региональная кооперация позволит развивать взаимосотрудничество двух сторон в бизнес-сфере. Полученный опыт в сферах предпринимательства, малого и среднего бизнеса, а также торговли оба региона смогут использовать в дальнейшем для своего развития и создания новых, долгосрочных проектов», - заключил Е. Бекмурзаев.





