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    Перинатальный центр построят в области Улытау

    26 Июня 2023, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В области Улытау планируется строительства перинатального центра, а также открытие онкологического диспансера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В нашей области до сих пор нет перинатального центра и областной больницы. В результате, к сожалению, фиксируется отрицательная статистика – зарегистрирован один случай материнской смертности, увеличилась младенческая смертность. Это выше общереспубликанского показателя. Теперь при поддержке Правительства принято решение об открытии специального перинатального центра. Готовится соответствующая проектно-сметная документация», - сказал аким области Улытау Берик Абдыгалиулы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, увеличилось и число онкобольных в 2,6 раза, что в 2 раза больше общереспубликанского показателя. Поэтому на базе многопрофильной больницы ведутся ремонтные работы для открытия специального онкологического диспансера.

    Помимо этого, в девяти селах будут построены фельдшерско-акушерские пункты, а в селе Улытау появится больница, о которой так долго просили жители.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Строительство Здравоохранение Улытауская область
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