Переживший Освенцим Анри Кичка умер от коронавируса в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Один из последних бельгийцев, переживших Холокост, Анри Кичка, умер от коронавируса в возрасте 94 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Он скончался в субботу в доме престарелых в Брюсселе в возрасте 94 лет. Кичка был одним из тех немногих, кому удалось пережить страшное время в Освенциме - нацистском лагере смерти, который располагался в оккупированной Польше во время Второй мировой войны.

На своей странице в Facebook его сын Мишель Кичка написал: «Маленький микроскопический коронавирус преуспел там, где была бессильна вся нацистская армия. Мой отец пережил Марш смерти, но сегодня его Марш жизни закончился».

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в семье польского еврея. Его родители бежали от антисемитизма в Восточной Европе, чтобы построить новую жизнь на западе.

Когда нацистская Германия вторглась и оккупировала Бельгию, им некуда было прятаться, и в 1942 году они были депортированы.

Анри и его отец были задействованы на каторжных работах, в то время как женщины - мать Анри и его сестры, а также его тетя - были отправлены в газовые камеры и сожжены в печах.

В 1945 году Анри стал участником, так называемого Марша смерти, людей насильно стали отправлять на запад, поскольку советские войска все ближе приближались к нацистским лагерям в Восточной и Центральной Европе.

В течение многих лет после войны Анри молчал об ужасном времени, которое ему пришлось пережить в те годы.

Он женился. Вместе со своей женой открыл магазин. У него четверо детей, девять внуков и четырнадцать правнуков.

Позже он начал читать лекции в школах, чувствуя, что нынешнее поколение должно знать о страшных событиях, которые пережил весь мир, и он в том числе.



