Перезапустить программу «7-20-25» с изменением условий предложили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Союз строителей Казахстана предлагает перезапустить программу «7-20-25» с изменением условий с «25» на «35» лет. Об этом заявил председатель президиума Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша пресс-конференция направлена на то, чтобы мы обеспечили нуждающихся жильем. Когда госорганы, Правительство не могут обосновать свое решение, они всегда ссылаются на то, что строители не дают решение. Поэтому мы не только даем решение, но и предложение: как можно решить и какой эффект можем получить. Первое – перезапуск программы «7-20-25» с изменением условий с «25» на «35» лет с возможностью приобретения строящегося жилья, имеющего гарантию КЖК по всем трем способам организации долевого участия. Вы знаете, что программы работают только в рамках КЖК, а банки не работают», - сказал на пресс-конференции Талгат Ергалиев.

Помимо этого, Т. Ергалиев предлагает продолжить работу в рамках СЭЗ по жилищному строительству, своевременно подводить инженерные сети, так как, по его словам, многие объекты во многих городах не могут строить и ввести в эксплуатацию дома из-за того, что нет сетей.

Также предлагается проектное финансирование строительного сектора.

Как отметил Талгат Ергалиев, реализация этих мер приведет к росту благосостояния населения, стабилизации строительного рынка и цен на жилье, сохранению и увеличению рабочих мест, увеличению налоговых отчислений в бюджет.

Ранее вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев сообщил, что в Казахстане планируется продолжить ипотечную программу «7-20-25».

Однако, по словам сенатора Даурена Адильбекова, на сегодня ипотечная программа теряет свою актуальность. «Основным ограничением «7-20-25» является низкий лимит стоимости жилья и ориентация только на первичный рынок. Приобрести по этой программе объекты на вторичном рынке нельзя, что значительно ограничивает выбор», - сообщал сенатор.



