Перезагрузку партии «Nur Otan» обсудили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На собрании партийного актива председатель столичного филиала партии «Nur Otan» Алтай Кульгинов разъяснил поручения Елбасы, озвученные 25 ноября на заседании Политсовета по усилению партийной работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

«На расширенном заседании политсовета запущена программа перезагрузки партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем». Одно из приоритетных направлений – сплочение «ядерного электората»: необходимо объединить наиболее активных и авторитетных партийцев, которые будут идти в авангарде всех партийных инициатив и начинаний. Также необходимо внедрить открытый внутрипартийный отбор - «праймериз». Предвыборные партийные списки в каждый маслихат должны включать не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. В списки должны войти представители разных слоев населения», - сказал аким города А.Кульгинов.

Также аким столицы отметил, что Елбасы уделил особое внимание повышению ответственности руководителей и членов партии на местном уровне: депутаты должны активизироваться, встречаться с людьми, решать их проблемы, быть открытыми. К примеру, члены партии совместно с руководством акимата объезжали проблемные объекты столицы, взяли под контроль ход строительных работ на долгостроях и т.д. Основой предвыборных программ должны стать новые пятилетние программы развития территорий. Развивать общественные пространства будут с учетом мнения жителей.

«Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев поручил обеспечить четкий партийный контроль над расходованием выделяемых средств. В следующем году предстоит ряд нововведений с учетом поручений в рамках Послания Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева народу Казахстана о реформе системы межбюджетных отношений, передаче регионам дополнительных налоговых поступлений от МСБ и вовлечении населения в формирование местных бюджетов», - подчеркнул А.Кульгинов.

Помимо этого предстоит большая работа по усилению первичных партийных организаций и по усилению работы с молодежью. Также сегодня А.Кульгинов вручил новым членам партийные билеты и наградил победителей конкурса «Лучшая первичная организация».