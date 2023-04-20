Перезагрузка в молодежной политике началась – Евгений Кочетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов заявил о «перезагрузке» в молодежной политике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время началась своеобразная «перезагрузка» в молодежной политике. Принят новый закон, утверждена концепция до 2029 года. В настоящий момент идет разработка и утверждение детальных региональных планов по работе с молодежью. Если помните, не так давно начал действовать новый закон о молодежной политике. Сейчас официально утверждена концепция молодежной политики до 2029 года. Если раньше молодежью в нашей стране считались люди до 29 лет, то теперь возраст повышен до 35. Такая практика применяется в Италии, Сингапуре, Греции и Португалии», - рассказал вице-министр информации Евгений Кочетов.





Теперь молодых людей в Казахстане стало порядка 6 млн человек. Вице-министр объяснил, как это отразится на молодых казахстанцах.

«Во-первых, мы кардинально пересмотрели подход к работе с молодежью. Теперь мы работаем вместе с ними. Они, основываясь на новой точке зрения, придумывают какие-то проекты самостоятельно. Поэтому открыты к новым идеям и предложениям. Во-вторых, мы будем работать по 7 направлениям от поддержки творческой и сельской молодежи до развития предпринимательства. Запланировано 80 мероприятий в каждом уголке нашей страны и любой желающий найдет себе занятие по душе. В-третьих, конкретизированы такие понятия, как «молодая семья», «молодой специалист» и «работающая молодежь» в соответствии с новым возрастом. Это даст возможность еще более 2 млн казахстанцам получить дополнительные возможности для повышения своего уровня жизни», - отметил Евгений Кочетов.

То есть, молодые люди могут претендовать на получение льгот и участвовать в государственных программах и проектах, как «первое рабочее место», «молодежная практика», «общественные работы», «социальные рабочие места». Кроме того, более 2 млн людей могут решить свой жилищный вопрос, участвуя в государственных программах: арендное жилье или льготная ипотека.

Как отметил вице-министр, уже начался процесс льготного кредитования молодежи, желающих начать свой бизнес всего под 2,5% годовых.

«Это всего лишь малая часть тех возможностей, которые открываются для молодежи», - добавил Евгений Кочетов.



