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    Перезагрузить оборонно-промышленный комплекс РК поручил Президент

    1 Сентября 2021, 12:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил ряд задач касательно военного потенциалы страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация в Афганистане, общее нарастание глобальной напряженности ставит перед нами задачу перезагрузки оборонно-промышленного комплекса и военной доктрины. Укрепление обороноспособности, повышение оперативности реагирования на угрозы также должны стать приоритетами государственного значения», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

    При этом Президент призвал готовиться к внешним шокам и наихудшему варианту развития событий.

    «В высшей степени актуальным стало моделирование рисков, исходящих извне. Следует проводить стресс-тесты, прорабатывать сценарии, на основе которых будут разрабатываться и корректироваться планы действий государственного аппарата», - заключил Глава государства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Промышленность Армия Безопасность Афганистан Послание Президента-2021
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