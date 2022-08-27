Перейдут на пятидневку 3,4 млн казахстанских школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения РК подсчитали, сколько детей смогут перейти на пятидневный режим обучения в связи с продлением учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря 36 недельной продолжительности учебного года более 7 тыс. школ (7 тыс. 259), то есть все, кроме трехсменных школ, перейдут в новом учебном году на пятидневный режим обучения. Это 3,4 млн детей и более 300 тыс. педагогов», - сообщила вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель во 2-11 классах.

Сроки каникул в новом учебном году:

Осенние – с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно;

Зимние – с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года включительно;

Весенние – с 18 по 26 марта 2023 года включительно;

Летние – с 1 июня по 1 сентября.

В первых классах предусмотрены дополнительные каникулы, которые продлятся семь дней – с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.



