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      Образование

    Перейдут на пятидневку 3,4 млн казахстанских школьников

    27 Августа 2022 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве просвещения РК подсчитали, сколько детей смогут перейти на пятидневный режим обучения в связи с продлением учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря 36 недельной продолжительности учебного года более 7 тыс. школ (7 тыс. 259), то есть все, кроме трехсменных школ, перейдут в новом учебном году на пятидневный режим обучения. Это 3,4 млн детей и более 300 тыс. педагогов», - сообщила вице-министр просвещения РК Шолпан Каринова на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Ранее сообщалось, что продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель во 2-11 классах.

    Сроки каникул в новом учебном году:

    Осенние – с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно;

    Зимние – с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года включительно;

    Весенние – с 18 по 26 марта 2023 года включительно;

    Летние – с 1 июня по 1 сентября.

    В первых классах предусмотрены дополнительные каникулы, которые продлятся семь дней – с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Минпросвещения РК
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