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    Перейдет ли футбольный клуб «Кайрат» в собственность акимата Алматы

    22 Июня 2023, 13:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что вопрос передачи футбольного клуба «Кайрат» в коммунальную собственность на повестке дня не стоит, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кайрат» - это достояние города, старейший футбольный клуб страны, но пока в коммунальную собственность клуб не передается. Других решений не было, ни судебных, ни других инициатив со стороны собственников. Пока финансируют они сами, со стороны города остается ежегодное финансирование детско-юношеской школы «Кайрата». Сам клуб продолжает жить и развиваться, и участвовать в чемпионате Казахстана на своих условиях», - сообщил аким, отвечая на вопросы во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Он подчеркнул, что в случае возникновения проблем с нехваткой финансирования клуба и других вопросов, порядок решения будет рассматриваться в установленном законодательством порядке.

    «Сегодня этот вопрос на повестке дня у акимата не стоит», - добавил он.

    Футбольный клуб «Кайрат» основан в 1954 году на базе алматинского «Динамо».

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Акимат Спорт Футбол Ерболат Досаев ФК «Кайрат»
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