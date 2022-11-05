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      Северо-Казахстанская область

    Перевозивший антифриз грузовик съехал в кювет на трассе в Петропавловске

    5 Ноября 2022, 20:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Из-за обильного снегопада большегруз оказался в кювете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «В ночь на 5 ноября на объездной дороге Петропавловска из-за обильного снегопада съехал в кювет большегрузный автомобиль марки «DAF» под управлением 54-летнего водителя, который следовал с грузом антифриза в Усть-Каменогорск. Пострадавших нет, обращений в полицию по данному факту не поступало», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

    По информации пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол», за прошедшие сутки на республиканских автодорогах Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей выпало большое количество осадков в виде дождя и снега.

    Дорожники обеспечили безопасный проезд. В ночь с 4 на 5 ноября 144 единицы спецтехники и 230 человек персонала участвовали в очистке дорог от снега, подсыпке противогололедного материала, а также в патрулировании на дорогах. С начала непогоды использовано 1 тысяча м³ противогололедного материала.

    На данный момент все дороги республиканского значения открыты.

    Ранее сообщалось, что в Петропавловске из-за снега за сутки произошло 14 аварий.

    Фото: кадр из видео
    Северо-Казахстанская область ДТП Транспорт Видео Регионы Петропавловск
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