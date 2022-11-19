Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар

    19 Ноября 2022, 02:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Около 20:15 вечера в ходе патрулирования республиканской трассы Астана-Павлодар сотрудники КазАвтоЖола обнаружили сломанный автобус на краю дороги. Выяснилось, что водитель вез 20 детей, которые возвращались со спортивного турнира из столицы в Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.

    Дорожники оказали помощь водителю транспорта и свозили его в самую ближнюю станцию технического обслуживания, где удалось починить вышедшую из строя деталь автобуса.

    В это время дети также были под присмотром дорожников. В автобусе продолжала работать автономная система отопления.

    В исправном состоянии автобус с детьми продолжил путь. Водитель поблагодарил дорожников за оказанную помощь.

    «Напоминаем, что в случае нештатных ситуаций пользователи автодорог республиканского значения могут обратиться в круглосуточный call-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403», - говорится в публикации пресс-службы.
    Происшествия Транспорт Дороги Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фура с текстилем сгорела в Таразе
    Пятилетнего ребенка родители держали голодным в смирительной рубашке в Кокшетау
    Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург
    Количество безбилетных пассажиров в автобусах увеличилось в Астане
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров