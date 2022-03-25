Переводы пенсионных накоплений УИП по порогам 2021 года возможны только до 1 апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вкладчики ЕНПФ имеют право использования части своих пенсионных накоплений не только для улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, но и для передачи в инвестиционное управление компаниям управляющим инвестиционным портфелем (УИП), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Пенсионные накопления вкладчика могут быть переданы в управление УИП:

- в размере, не превышающем разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика в ЕНПФ и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений;

- в размере, не превышающем остатка пенсионных накоплений на счете вкладчика в ЕНПФ, в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией, предусматривающего пожизненные выплаты.

Напоминаем, что с 1 апреля текущего года вступают в силу пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений (ПМД), рассчитанные на 2022 год. Ранее во исполнение поручения Президента К-Ж. Токаева постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года № 875 срок действия ПМД, рассчитанных на 2021 год, был продлен до 1 апреля 2022 года.

Таким образом, поскольку ПМД на 2022 год начинают действовать с 1 апреля 2022 года, перевести пенсионные накопления УИП согласно величинам ПМД, рассчитанным на 2021 год, по заявлениям, можно по 31 марта 2022 года ,включительно. Информация о величинах ПМД размещена на сайте ЕНПФ по ссылке.

Для перевода пенсионных накоплений одному или нескольким УИП вкладчику необходимо обратиться в ЕНПФ с заявлением. Заявление может быть подано через личный кабинет на сайте enpf.kz либо при личном обращении в любое региональное отделение ЕНПФ.

ЕНПФ осуществляет перевод пенсионных накоплений, в доверительное управление УИП в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления от вкладчика. Оставшаяся часть пенсионных накоплений вкладчика продолжит находиться под управлением Национального Банка.

Переданные в инвестиционное управление УИП пенсионные накопления не относятся к изъятиям единовременных пенсионных выплат (как в случае изъятий на цели улучшения жилищных условий и/или лечение) и не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом в момент их перевода УИП.

После первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право:

- не чаще одного раза в год предоставлять заявление в ЕНПФ на передачу своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного УИП к другому УИП;

- представить в ЕНПФ заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление Национальному Банку (не ранее, чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП).

В том числе за 10 календарных дней до достижения вкладчиком пенсионного возраста пенсионные накопления вкладчика возвращаются под инвестиционное управление Национального Банка.

Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.

Согласно Закону о пенсионном обеспечении, УИП имеют право на взимание комиссионного вознаграждения за инвестиционное управление. Предельная величина вознаграждения УИП не может превышать 7,5% от полученного инвестиционного дохода. Фактическая величина комиссионного вознаграждения ежегодно утверждается органом управления УИП и может меняться не чаще одного раза в год.

В период нахождения пенсионных накоплений под управлением Национального Банка до достижения вкладчиком пенсионного возраста действует гарантия сохранности пенсионных накоплений с учетом уровня инфляции. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов, который рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке.